Nach Syrien-Einsatz: Weitere Maschinen russischer Luftwaffe kommen wieder heim

„Mit einem Flugzeug der Transportfliegerkräfte wurden weitere zwei Hubschrauber Ka-52 zu einem Luftplatz auf dem Territorium Russlands gebracht. Die Crews sowie die Kampfmaschinen sind nach der Erfüllung der Aufgaben in Syrien zurückgekehrt“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor war von der Rückkehr von 13 Fluggeräten nach Russland berichtet worden.

© Sputnik / Maxim Blinow Russland zieht Kampfjets aus Syrien ab

Die russische Luftwaffe unterstützt seit 2015 auf Bitte der Regierung in Damaskus die syrischen Regierungstruppen im Kampf gegen Daesh *, al-Nusra-Front und weitere Terrormilizen, die zuvor weite Teile des vorderasiatischen Landes unter ihre Kontrolle gebracht hatten. In den letzten Jahren konnte die syrische Regierung die Kontrolle über das Land weitgehend zurückgewinnen.

Im Dezember 2017 erklärte das russische Militär den endgültigen Sieg über den IS in Syrien. Kurz danach besuchte Präsident Wladimir Putin den russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der nordwest-syrischen Provinz Latakia und ordnete den Rückzug eines Großteils der russischen Militärs aus Syrien an. Sowohl die Basis Hmeimim in der Provinz Latakia als auch die Marinebasis Tartus an der Mittelmeerküste sollen jedoch beibehalten werden.

* „Islamischer Staat“, auch Daesh, eine in Russland verbotene Terrororganisation