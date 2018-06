DFB-Team dankt Russland

„Wir sind genauso enttäuscht wie Ihr! Eine WM ist nur alle vier Jahre, und wir hatten uns so viel vorgenommen. Es tut uns leid, dass wir nicht wie Weltmeister gespielt haben. Daher sind wir auch verdient ausgeschieden, so bitter es ist“, heißt es im offiziellen Twitter-Account der deutschen Nationalmannschaft.

Die Unterstützung sei super gewesen, in Deutschland und in den Stadien. „In Rio 2014 haben wir noch zusammen gefeiert. Aber zum Sport gehören auch Niederlagen und das Anerkennen, wenn die Gegner besser waren“, so das DFB-Team weiter.

„Vielen Dank an #RUS für die Gastfreundschaft!“

Nach dem 0:2-Debakel gegen Südkorea in Kasan war die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland in der Vorrunde ausgeschieden. Damit ist das DFB-Team erstmals in der Geschichte bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde gescheitert.