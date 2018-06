USA: Radioamateure fangen Signal zum Start von Atomkrieg ab – Medien

Radioamateure in den USA haben eine Emergency Action Message des US-Bodenkommandos abgefangen, wie das Online-Magazin „The Drive“ berichtet. Bei dieser EAM geht es um eine chiffrierte Kurznachricht, mit welcher die US-Streitkräfte den von der National Command Authority angeordneten Einsatz von Kernwaffen befehlen.

In der Nacht auf den 27. Juni sollen die Radioamateure an der westlichen US-Küste eine EAM-Kurznachricht abgefangen haben, die an den US-Langstreckenbomber B-52 Stratofortress adressiert worden sei.

© AFP 2018 / Bernd Settnik Atombomben für Berlins Eurofighter: Werden USA Erlaubnis erteilen?

Unter Militärbedingungen werden demnach solche Nachrichten gesendet, wenn die Entscheidung über den Kampfeinsatz von Atomwaffen getroffen worden ist. Nach dem Erhalt der Kurznachricht sei die B-52 Stratofortress verpflichtet, 20 Marschflugkörper des Typs AGM-86 ALCM mit Atomsprengköpfen gegen festgelegte Ziele zu starten.

Tatsächlich haben laut dem Magazin in der Nacht zum 27. Juni Militärübungen stattgefunden, an denen sich Bomber des Typs B-52 Stratofortress, B-2 Spirits und eine E-6 Mercury beteiligt haben.

Die Manöver sollten „Feinde der USA“ daran erinnern, dass „ihre Bomber bereit und fähig sind, atomare Sprengköpfe rund um die Welt zu fliegen“, heißt es im Blatt.