FOTOS Nackt an Klagemauer in Israel: Belgisches Top-Model sorgt für Skandal

Marisa Papen, das belgische Top-Model, hat Fotos aus ihrem neuen Projekt „The Wall of Shame“ veröffentlicht, die sie während ihres jüngsten Aufenthalts in Israel veröffentlicht hatte. Auf den Bildern posiert das Mädchen an der Klagemauer und an einer Fahnenstange mit der israelischen Fahne. Dabei sei sie absolut nackt, meldet „NEWSru Israel“.