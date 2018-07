Google Maps stellt Krim-Brücke in ukrainischer Sprache dar

Im Service Google Maps ist die Krim-Brücke nun in ukrainischer Sprache dargestellt.

Bemerkenswert ist, dass die Brücke von der Seite von Taman her auf Russisch gezeichnet ist, während die Aufschrift etwas näher an der Krim in ukrainischer Sprache erscheint.

„Auf Google Maps wird die Krim-Brücke demonstrativ auf Ukrainisch beschriftet, aber etwas näher an der Halbinsel Taman wird die Krim-Brücke in der russischen Sprache eingezeichnet. Nur für den Fall“, schreibt eine Twitter-Nutzerin.

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR — ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) 1 июля 2018 г.

​Die Autobahn, die die Halbinsel mit dem Festland von Russland verbindet, ist auf Google Maps mit zweitägiger Verzögerung erschienen. Der Service ermöglicht es jedoch noch nicht, eine Route von Taman nach Kertsch über die Brücke zu planen, sondern schlägt stattdessen vor, die Fährstelle zu nutzen.

Die 19 Kilometer lange Krim-Brücke, die die Halbinseln Krim und Taman miteinander verbindet, war am 16. Mai für den Autoverkehr freigegeben worden – ein halbes Jahr früher als geplant. Es handelt sich um die längste Brücke in Russland und ganz Europa.