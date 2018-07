WM-2018: Döner essende Fans wurden zum „Symbol des Sieges“ Russlands – FOTO

Das Bild von drei Fans in Kokoschniks (eine historische russische Kopfbedeckung - Anm.d.Red.), die während des Achtelfinales zwischen Russland und Spanien am Sonntag Döner aßen, hat für Aufsehen im Netz gesorgt.

Die Fußballanhänger tauchten während der Live-Sendung des Spiels vor der Kamera auf.

Der russische Sportjournalist und Kommentator Vasili Konow veröffentlichte das amüsante Foto als Erster auf seinem Twitter-Account und kommentierte es wie folgt:

„Gut gemacht, bei der Feier wie zu Hause!“, heißt es in der Unterschrift zum Foto.

А молодцы, что на празднике как дома! pic.twitter.com/HqAMjqzQ6n — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 1 июля 2018 г.

​Twitter-Nutzer nannten die zwei absolut ruhigen Männer und eine Frau sofort „die berühmtesten Fans“.

Die User simulierten auch, wie der Zuschauerplatz aussehen würde, wenn alle Fans sich so verhielten.

​Einige unterbreiteten den Vorschlag, die hungrigen Fans der russischen Nationalmannschaft als nationale Vertreter zu internationalen Verhandlungen zu schicken.

​Die russische Nationalmannschaft um Coach Stanislaw Tschertschessow hat am Sonntag beim Achtelfinale der Fußball-WM in Moskau sensationell Spanien besiegt. Damit erreichte die Sbornaja erstmals in ihrer Geschichte das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Spanien ist damit aus dem Turnier ausgestiegen.