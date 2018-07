Eselin gewinnt Schönheitswettbewerb in Kolumbien

Ein als flirtendes Bauernmädchen verkleideter Esel hat am Sonntag bei einem Esel-Schönheitswettbewerb einen Top-Preis gewonnen.

Nein, das war nicht Miss Kolumbien, sondern ihre Nutzvieh-Version – aber es hätte sie sein können.

Mit ihrer offensichtlichen Liebe zu Nutztieren haben die Leute aus der Stadt Moniquira in den letzten 14 Jahren ihre Esel am Esel-Festival teilnehmen lassen.

Ohne Eselrennen und ohne Wettbewerb für Eleganz und Outfit wäre es keine richtige Party.

Mit ihrem grellen Printkleid, auf dem Schnecken gestickten waren, blonden Haar und dichten Augenbrauen hat Amasijos aus der Stadt Arcabuco die meisten Herzen erobert und die anderen 59 Kandidaten weit hinter sich gelassen, von denen sich die meisten Weltfrieden gewünscht hätten.

Esel sind traditionsgemäß die beliebtesten „Mitarbeiter“ im bergigen und hauptsächlich landwirtschaftlichen Kolumbien. Obwohl sie zum größten Teil durch Lkws ersetzt wurden, finden sie nach wie vor einen besonderen Platz in den Herzen der Kolumbianer.

„Die Beteiligung von den Landwirten ist eine wichtige Sache, da sie oft wegen ihrer Lebensweise nicht berücksichtigt werden, aber hier ist das wichtig“, sagte Alvaro Lopez, der stolze Besitzer von Amasijos, gegenüber der AFP.

Um zu gewinnen, musste Lopez die anderen Eselbesitzer besiegen. Diese hatten ihre Tiere mit heimischen Federn und Halsbändern geschmückt oder sogar in T-Shirts der kolumbischen Nationalmannschaft gekleidet, die am Dienstag in der zweiten Runde der WM gegen England spielen soll.