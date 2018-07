Vergiftung in Amesbury: Chefärztin gibt Einschätzung zu Ansteckungsrisiko

Die Chefärztin für England Sally Davies hat das Risiko des Nervengiftes für die Öffentlichkeit eingeschätzt, mit dem zwei Menschen in der englischen Stadt Amesbury in Kontakt kamen.

Laut Davies ist dieses Risiko gering, jedoch soll die Bevölkerung vorsichtig sein.

Britische Antiterrorpolizei: Opfer von Amesbury angeblich mit "Nowitschok" vergiftet

„Ich möchte der Öffentlichkeit versichern, dass das Risiko für die Allgemeinheit gering bleibt… Möchte aber darum bitten, wachsam zu bleiben“, sagte sie gegenüber Journalisten.

Denjenigen, die die gesperrten Gebiete von Amesbury und Salisbury besuchten, empfahl Davies, die zu diesem Zeitpunkt getragene Kleidung zu waschen.

„Hüten Sie sich davor, irgendwelche unbekannte oder ursprünglich gefährliche Gegenstände wie Nadeln und Spritzen aufzuheben“, so Davies.

Am Mittwochmorgen hatte die Polizei in der Stadt Amesbury nahe Salisbury einen „ernsthaften Vorfall“ mitgeteilt. Zwei Menschen sollen „unter dem Einfluss einer unbekannten Substanz“ in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden sein. Nach Angaben des Leiters der Antiterrorabteilung, Neil Basu, sind ein 45-jährige Mann und eine 44-jährige Frau aus Amesbury mit „Nowitschok“ vergiftet worden. Wie genau sich dies ereignet habe, sei im Moment jedoch nicht bekannt.

Gleichzeitig bat die britische Polizei um den Verzicht auf Spekulationen, ob dieser Fall eine direkte Verbindung zu der Vergiftung vom Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter Julia hat. Im Moment gebe es dafür keine konkreten Hinweise.