Tierische Straßenblockade: Polizei belehrt Schafe

Bullen gegen Schafe: Aus einer offiziellen Meldung des Polizeireviers Saalekreis geht hervor, dass Polizeibeamte Schafe, die verkehrswidrig auf einer Straße in Braunsbedra in Sachsen-Anhalt standen, über das Verhalten im Straßenverkehr belehrt und danach in Gewahrsam genommen haben. Es bleibt zu hoffen, dass die Tiere ihre Lektion gelernt haben.