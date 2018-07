Deraa: Einstellung von Kampfhandlungen mit bewaffneten Gruppierungen vereinbart

Mit den Anführern bewaffneter Gruppierungen in der syrischen Provinz Deraa sind Vereinbarungen zur Einstellung der Kampfhandlungen und der Abgabe der Waffen getroffen worden. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

„Nach den Ergebnissen der Verhandlungen unter Vermittlung des russischen Zentrums für die Versöhnung der Konfliktparteien sind mit den Anführern der bewaffneten Gruppierungen in der Provinz Deraa Übereinkommen über folgende Punkte erzielt worden: Einstellung der Kampfhandlungen und Beginn der Abgabe von schweren und mittelschweren Waffen in allen Siedlungen, die unter Kontrolle von bewaffneten Gruppierungen sind“, so die Erklärung.

Darüber hinaus sei eine Abmachung bezüglich des Status der Kämpfer erreicht worden. Jene Kämpfer, die dafür nicht bereit seien, könnten zusammen mit ihren Familienmitgliedern in die Provinz Idlib evakuiert werden. Die syrischen Behörden würden in den Siedlungen ihre Arbeit wiederaufnehmen. Außerdem werde die Rückkehr von Flüchtlingen von der Grenze zu Jordanien in ihre Häuser sichergestellt.