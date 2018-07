Europas älteste Frau ist tot

Sie starb demnach am 6. Juli in der Kommune Montelupo Fiorentino in der Provinz Florenz. Sie war 116 Jahre und 37 Tage alt.

Sie war nicht nur die älteste Frau in Italien, sondern galt nach der 117-jährigen Japanerin Chiyo Miyako auch als die zweitälteste Frau auf unserem Planeten.

Im Mai war im Alter von 113 Jahren die älteste Frau Großbritanniens, Bessie Camm, gestorben. Sie wurde 1904 geboren, und während ihres Lebens bestiegen fünf britische Monarchen den Thron.