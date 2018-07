Vilnius: Nato-Luftwaffe begleitete in einer Woche zweimal russische Kampfjets

Jagdflugzeuge der Nato-Luftstreitkräfte, die im Baltikum Luftpolizei-Aufgaben erfüllen, sind in der letzten Woche zwei Mal in den Himmel über der Ostsee aufgestiegen, um russische Flugzeuge zu begleiten. Das berichtete der Pressedienst des litauischen Verteidigungsministeriums am Montag.