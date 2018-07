Von Kämpfern zurückgelassen: Syrische Armee inspiziert Waffenvorräte - VIDEO

Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana hat ein Video veröffentlicht, auf dem die Regierungstruppen von Kämpfern zurückgelassene Waffen und Militärausrüstung an der Grenze zu Jordanien in der Provinz Daraa inspizieren.

Die Aufnahmen zeigen ein Waffenlager mit Kisten, die mit Munition gefüllt sind, sowie einen zurückgelassenen Schützenpanzer und sonstiges Kriegsgerät.

© Sputnik / Verteidigungsministerium Russlands Aufforderung aus Moskau: Weltgemeinschaft sollte sich an Minenräumung in Syrien beteiligen

Am 6. Juli war bekannt geworden, dass die syrischen Kämpfer den syrisch-jordanischen Grenzübergang Nassib an die Regierungsarmee übergegeben hätten. Die Rebellen stimmten einer Waffenruhe mit der syrischen Regierung zu. Laut dem Abkommen sollen die Kämpfer ihre Waffen abgeben. Jene Kämpfer, die damit nicht einverstanden sind, sollten laut Sana mit ihren Familien nach Idlib im Norden Syriens gebracht werden. Das Abkommen war in Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung, Russland und den Rebellen erzielt worden.