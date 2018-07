Das Mitglied des Drehteams für den Kriminalfilm „City of Lies“ (dt: Stadt der Lügen), der am 7. September 2018 in die US-Kinos kommen soll, Greg Brooks, hat den amerikanischen Schauspieler Johnny Depp wegen einer Prügelei vor Gericht verklagt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP).