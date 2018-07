George Clooney stürzt vom Motorroller – wie geht es dem Schauspieler?

US-Hollywoodstar George Clooney ist bei einem Verkehrsunfall auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien leicht verletzt worden. Das berichten lokale Medien am Dienstag.

Wie es heißt, fuhr der Schauspieler mit seinem Motorroller vom Gelände seines Hotels in Costa Corallina auf die Straße, wo er von einem Auto erfasst wurde. Dabei erlitt Clooney den Angaben zufolge leichte Prellungen. Er sei trotzdem in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der nahe gelegenen Stadt Olbia gekommen. Die Klinik habe er inzwischen aber schon wieder verlassen.

Der Unfall ereignete sich auf dem Weg zum Set von „Catch-22“ nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Heller. Clooney besitzt ein Anwesen auf dem italienischen Festland am Comer See.