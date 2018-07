Hier stürzt George Clooney beim Roller-Unfall: Erschreckendes VIDEO

Eine Überwachungskamera auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien hat gefilmt, wie US-Hollywoodstar George Clooney auf seinem Motorroller mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammenprallt, berichtete die Zeitung „Corriere della Sera“ am Mittwoch. Dies zeigt, dass der Unfall nicht ganz so harmlos war wie verkündet.

Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie Clooney mit dem Kopf gegen das Auto schlägt und anschließend mehrere Meter in die Höhe fliegt. Ein Metallteil landet nur wenige Zentimeter neben dem Schauspieler. Er habe dabei Becken-, Knie- und Armprellungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Folgen hätten viel schlimmer sein können, aber George Clooney hat Glück gehabt. Vor ernsthafteren Verletzungen hat ihn ein Schutzhelm gerettet.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf dem Weg zum Set von „Catch-22“ nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Heller. Clooney besitzt ein Anwesen auf dem italienischen Festland am Comer See.