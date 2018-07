Arzneimittel-Skandal: Krebs durch Blutdruck-Medikament? – EU und WHO ermitteln

Was sollen Patienten jetzt tun? Seit Jahren sind blutdrucksenkende Medikamente auf dem Markt, die mit krebserregenden Stoffen verseucht sind. Betroffen sind „Valsartan“-Produkte, Apotheken rufen sie jetzt zurück. Die Ursache liegt in der Produktion in China. In Deutschland leiden etwa 30 Millionen Menschen unter Bluthochdruck. EU und WHO ermitteln.