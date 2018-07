Syrische Armee übernimmt Kontrolle über Stadt Tafas im Süden des Landes

Demnach ist am Donnerstag eine Übereinkunft zwischen den militanten Kämpfern in Tafas und den Regierungstruppen erzielt worden, nach der die komplette Kontrolle über die Stadt an die syrische Armee übergeben werden soll. Die Verhandlungen sind unter der Vermittlung russischer Offiziere geführt worden.

© REUTERS / Hezbollah Media/Handout via Reuters Deraa: Einstellung von Kampfhandlungen mit bewaffneten Gruppierungen vereinbart – Verteidigungsministerium

Die Kämpfer in der nordwestlich von Deraa gelegenen Stadt Tafas haben die unter Vermittlung russischer Offiziere organisierten Friedensverhandlungen wiederholt zum Platzen gebracht. Vor ungefähr zwei Wochen hatten die Kämpfer der Terrorgruppe Dschaisch Khalid ibn al-Walid ihre Zugehörigkeit zu der Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) bekannt gegeben.

Als Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen zwischen den russischen Militärs und der in Tafas operierenden Miliz wurden Dutzende Dörfer und Siedlungen sowie ein großer Teil des Gebiets an der Grenze zu Jordanien in der Provinz Deraa kampflos unter die Kontrolle der syrischen Armee übergeben. Der Kampf gegen den IS* und „Dschabhat an-Nusra“* geht im Westen der Provinzen Deraa und Kuneitra weiter.

*eine in Russland verbotene Terrororganisation