Symbolischer Sieg: Syrische Armee erobert Deraa zurück

Die Syrische Armee hat die Nationalflagge des Landes in der Nähe der Al-Omari-Moschee gehisst, wo im Jahr 2011 die ersten Aufstände gegen die Regierung begannen. Dies meldet ein Sputnik-Korrespondent am Donnerstag.

„Heute ist ein historischer Tag für Syrien. In der Al-Omari-Moschee, wo wir uns jetzt befinden, begannen die ersten Unruhen, die die Radikalen dazu benutzten, eine Krise zu entfachen. Heute, sieben Jahre später, weht die Nationalflagge wieder an dem Ort, an dem alles begann”, sagte ein syrischer Armeesprecher gegenüber Sputnik.

© REUTERS / Omar Sanadiki Syrische Armee übernimmt Kontrolle über Stadt Tafas im Süden des Landes

Als Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen zwischen den russischen Militärs und der in Tafas operierenden Miliz wurden Dutzende Dörfer und Siedlungen sowie ein großer Teil des Gebiets an der Grenze zu Jordanien in der Provinz Deraa kampflos unter die Kontrolle der syrischen Armee übergeben. Der Kampf gegen den IS* und „Dschabhat an-Nusra“ * geht im Westen der Provinzen Deraa und Kuneitra weiter.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Syrien: 90 Dörfer schließen sich Waffenruhe an, elf Panzer an einem Tag abgegeben

*eine in Russland verbotene Terrororganisation