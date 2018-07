So klingt der Saturn: Nasa zeichnet „Radio-Emissionen“ des Riesenplaneten auf – VIDEO

Bei diesen Tönen handelt es sich um Plasmawellen, die zwischen dem Saturn, seinen Ringen und einem seiner Monde, dem Enceladus, zu erkennen sind. Die Daten hat die Sonde „Cassini“ bei ihrer Saturn-Mission aufgenommen, heißt es in einer Nasa-Erklärung.

Die Forscher wandelten die von „Cassini“ erfassten Daten in Audiodateien um und machten auf dieser Weise die Plasmawellen hörbar. „Wir wissen, dass Enceladus eine kontinuierliche Energiequelle ist. Jetzt haben wir erkannt, dass der Saturn antwortet, indem er Signale in Form von Plasmawellen über magnetische Feldlinien aussendet, die ihn mit Enceladus verbinden“, sagte Ali Sulaiman, Forscher von der University of Iowa.