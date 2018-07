Netz verspottet Deutsche Welle wegen Hitlergruß

„Verzeihung, jetzt habe ich es begriffen. Sie haben recht, der Junge hatte einfach Herzschmerzen und die Krankenschwester war weit weg. Es war für ihn peinlich laut zu rufen und er zeigte dies mit einer Geste: „Ich habe Herzschmerzen, bringt mich dorthin“. Und deutete, wohin sie ihn bringen sollte. Und wo sich die DW-Journalisten hinbewegen“, schrieb die Nutzerin @DiodontI auf Twitter.

Извините, разобралась. Вы правы, у парня просто заболело сердце, а медсестра была далеко. Ему показалось неудобным кричать и он показал жестом, мол, сердце болит, отвези меня туда. И показал куда отвезти. И куда направляются журналисты ДВ.

​„Ja, ja. Er zeigt die Richtung. Für wen ist eure Ausrede?“, fragte der Nutzer @AlexanderZend.

Да, да. Направление показывает.

На кого ваша отмазка рассчитана?

​„Er sagt einfach: ´Es tut mir hier so weh… Guck mal, eine Fliege!´“, spottete @ZloY_Miha und stellte die Vermutung an: „Und was ist denn das??? Versucht er, ein Taxi anzuhalten???“

Mehr zum Thema: Deutsche Welle „übersieht“ Hitlergruß eines ukrainischen Soldaten auf deutschem Boden

Der Nutzer @Lykte fragte sich: „Ein ´Halb-Hitlergruß´ – das ist etwas Neues. Gibt es auch einen Drittel- oder Viertel-Hitlergruß?“

Der Nutzer @kukariku erkannte hingegen nichts Verwerfliches im Video: „Ich weiß nicht, wo er hier ein ukrainischer Nationalsozialist ist und was und wem er etwas zeigt. Ich sehe nur einen Menschen auf der Krankenliege, der mit seinem Nachbarn spricht und dabei Gesten macht. Vielleicht zeigte er mit der Hand auf einen Soldaten, der vorbeiging“.

„Bitte jetzt alle die Brillenputzen und Augen auf“, forderte die Nutzerin @Skamejkina. „Wenn das kein „nazistischer Gruß“ ist, den man im Video ab 0:49 sieht, dann sind wohl ALLE Zuschauer/Leser blind. In DE ist so was eine Strafftat“.

Bitte jetzt alle die Brillenputzen und Augen auf. Wenn das kein "nazistischer Gruß" ist, den man im Video ab 0:49 sieht, dann sind wohl ALLE Zuschauer/Leser blind. In DE ist so was eine Strafftat.

​„Dann zeige ich das meinem Bekannten Richter und frag ihn, ob es NAZI GRUSS ist oder nicht. Ihr solltet euch Schemen, DW“, schrieb @AlexEmd280.

Dann zeige ich das meinem Bekannten Richter und frag in, ob es NAZI GRUSS ist oder nicht 😉.

Ihr solltet euch Schemen DW

Ihr solltet euch Schemen DW — Alexander (@AlexEmd280) 12. Juli 2018

​„Aha. Er hatte Herzschmerzen und streckte danach die Hand aus. Und dann ließen die Schmerzen plötzlich nach, ja? Die DW arbeitet toll – sie veröffentlichen selbst ein Video mit einem Nazi, der den Hitlergruß zeigt und sagen, sie würden es nicht bemerken… Verstehe ich das richtig – wenn er eine Hakenkreuz-Tätowierung auf der Brust oder auf der Birne gehabt hätte, würdet ihr sagen, das sei eine optische Täuschung oder ein Muttermal?“, empört sich der Facebook-Nutzer Alexander Scherbakoff.

Der User Denis Stolney konnte nicht verstehen: „Interessant, warum Facebook den Sender, wo heutige Nazis den Hitlergruß zeigen, nicht sperrt? Seltsam…“