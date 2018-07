Ex-Bin-Laden-Leibwächter soll nach Deutschland zurückgeholt werden – Gericht

Sami A. wurde am Freitagmorgen nach Tunesien abgeschoben.

Nach dem Beschluss der für das Ausländerrecht zuständigen 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom Donnerstag stelle sich die Abschiebung von Sami A., als grob rechtswidrig dar und verletze grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien, heißt es in der Pressemitteilung . Darum sei er „unverzüglich auf Kosten der Ausländerbehörde in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuholen“.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte bereits am Donnerstagabend entschieden, dass Sami A. nicht abgeschoben werden dürfe, weil ihm in Tunesien Folter drohe. Die Entscheidung wurde erst am Freitagmorgen veröffentlicht, als Sami A. schon auf dem Flug in sein Heimatland war.

Über eine Abschiebung von Sami A., der in Bochum lebte, war bereits seit vier Jahren gestritten worden. Früher diente er bei der Terror-Organisation Al Kaida als Leibwächter des Netzwerk-Chefs Osama Bin Laden. Angeblich wurde er in Terror-Camps in Afghanistan ausgebildet und hatte wohl auch Kontakte zu hochrangigen Islamisten in Pakistan. Von deutschen Behörden wurde Sami A. aufgrund seiner terroristischen Vergangenheit als Gefährder eingestuft. Ende Juni war er festgenommen und in ein Abschiebegefängnis gebracht worden, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) das Abschiebeverbot aufgehoben hatte. Sami A. klagte danach gegen seine Abschiebung vor Gericht.