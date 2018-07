Donezk: Abzug von Nationalisten-Bataillonen vom Donbass löst Kämpfe aus

Kiews Entscheidung, Nationalisten-Bataillone vom Donbass abzuziehen, soll bewaffnete Zusammenstöße zwischen der ukrainischen Armee und den sogenannten Freiwilligen-Bataillonen zur Folge gehabt haben. Dies teilte der Vize-Chef des Operativkommandos der selbsterklärten Volksrepublik Donezk, Eduard Bassurin, am Freitag mit.

Zuvor hatte der Befehlshaber der sogenannten Operation der vereinten Kräfte (Kiews Bezeichnung des Militäreinsatzes im Donbass, der vorher als Anti-Terror-Einsatz, ATO, bezeichnet worden war) Sergej Najew gegenüber der Nachrichtenwebseite „Obosrewatel" mitgeteilt, dass sich weiter nur ukrainische Streitkräfte sowie andere zu den vereinten Kräften gehörende Einheiten in der Region der Kampfhandlungen befinden dürften.

„Unsere Aufklärung hat die Konsequenzen dieser Entscheidung bereits festgestellt", sagte Bassurin. In den Orten, in denen die Nationalisten-Bataillone stationiert seien, sei ein Einsatz zur Entwaffnung der Freiwilligenbataillone eingeleitet worden, an dem Mitarbeiter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU und Spezialeinsatzkräfte teilnehmen würden.

Bassurin zufolge sollen die Kommandeure der Nationalisten-Bataillone ihrerseits ihre Einheiten in Gefechtsbereitschaft versetzt haben. „Es gibt bereits Informationen über bewaffnete Zusammenstöße mit den Sondereinsatzkräften der Armee sowie über Verluste der beiden Seiten", sagte er.