Syrische Armee befreit Gefängnis an Grenze zu Jordanien – FOTOS und VIDEO

Die Terrorkämpfer hatten sich in dieser Region angesichts deren strategisch wichtigen Lage an der Grenze zu Jordanien gehalten. Dank einem günstigen Autobahnkreuz konnten sie eine gute Logistik einrichten. 100.000 Tonnen Getreide können in dem Getreidespeicher untergebracht werden, den die Extremisten in ihrer Gewalt hielten. In dem Gefängnis, in dem Ortsbewohner eingesperrt worden waren, waren auch Hinrichtungen vorgenommen worden.

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad

befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa © Sputnik / Firas Al-Ahmad 1 / 8 © Sputnik / Firas Al-Ahmad befreite Objekte südöstlich von der Stadt Deraa

© REUTERS / SANA Symbolischer Sieg: Syrische Armee erobert Deraa zurück

Schwere und mittlere Waffen wie ein Panzer, ein Transportpanzer, Geschosse für Minenwerfer und Panzerabwehrkanonen, Bomben, Minen, Munitionskisten haben die Dschihadisten in ihren Stellungen zurückgelassen. Außerdem wurden viele Dokumente gefunden, die zurzeit von Experten ausgewertet werden.

Pioniere der syrischen Armee überprüfen bereits das befreite Gebiet auf mögliche Verminungen.