Sie wollte Welt vor „Zombies“ retten: Frau fackelt massenweise Agrarflächen ab

Die 39-jährige Monica Berlin aus El Granada im US-Bundesstaat Kalifornien befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Der Grund dafür ist, dass sie gleich zwei Mal ein Agrarfeld in Brand gesteckt und so einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Dollar verursacht hat.

>>Andere Sputnik-Artikel: „The Walking Dead“ verschwinden: Schauspieler verlassen massenweise Zombieserie

Medienberichten zufolge hat sie bereits am 26. Juni ein Ackerland nahe der Stadt Half Moon Bay in Asche gelegt. Das Feuer zerstörte damals rund 900 Strohballen, wie das Nachrichtenportal Metro berichtet.

© Flickr / Eddy BERTHIER Forscher: Nur Nordkorea gegen dieses Weltuntergang-Szenario gewappnet

Auf die Frage, warum sie das gemacht habe, antwortete die Frau, sie hätte „die Zombie-Apokalypse stoppen“ wollen.

Nur eine Woche später begab sich Monica wieder zum gleichen Ort und wiederholte ihre Tat – 765 Ballen Heu für insgesamt 9810 Dollar wurden dem Erdboden gleichgemacht.

Diesmal ergänzte sie ihre Darlegung damit, dass sie damit „den Kult des Massenmordes“ zu verhindern versucht habe.

Unterdessen haben Gesetzeshüter die Tatsache der Brandstiftung bestätigt: Die Heuballen weisen Spuren von brennbarem Material auf.

Im Moment ist die Frau in Untersuchungshaft und muss sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen.

Die Staatsanwaltschaft will eine harte Anklage vorbereiten, da ihre Aktionen das Leben anderer Menschen gefährdet haben könnten.

>>Andere Sputnik-Artikel: Horror in USA? „Zombie“-Waschbären versetzen Einwohner in Panik – FOTOs & VIDEO