Extreme Hitze in Japan: Tausend Menschen hospitalisiert

In Japan sind mehrere Menschen nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo innerhalb eines Tages infolge der hohen Temperaturen gestorben. Mehr als tausend Menschen sind in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Vier Todesfälle durch Hitzschlag sind in den Präfekturen Shizuoka, Shiga, Hiroshima und Toyama gemeldet worden.

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo Heftige Überschwemmungen in Japan: Opferzahl steigt auf fast 200 Menschen

In Japans Überschwemmungsgebieten herrscht derzeit heißes Wetter. Die Temperatur in Hiroshima ist auf 37 Grad gestiegen. In Gifu, Kyoto und Mie – auf 38 Grad. Der Ausfall der Wasserversorgung erschwert die Situation in den betroffenen Gebieten.

Den Prognosen zufolge werden am Sonntag Temperaturen von 40 Grad erwartet.

