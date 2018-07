Am Nationalfeiertag: Patrouille de France verwechselt Farben von Staatsflagge – VIDEO

Die berühmte französische Kunstflugstaffel Patrouille de France hat bei der Luftparade anlässlich des französischen Nationalfeiertags – des Sturms auf die Bastille – bei der am Himmel über Paris dargestellten Nationalflagge Frankreichs die Farben verwechselt.

Die französische Nationalflagge setzt sich aus drei vertikalen Balken gleicher Breite in Blau, Weiß und Rot zusammen. Traditionell zum Nationalfeiertag demonstrierte die Kunstflugstaffel mit neun Maschinen Kondensstreifen in diesen drei Farben am Himmel über der Avenue des Champs-Elysées.

Diesmal bemerkten aber die Zuschauer, dass anstatt des ersten „blauen“ Flugzeuges ein Flugzeug mit rotem Kondensstreifen unterwegs war.

Die offizielle Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe, Patrouille de France, tritt mit leichten Alpha Jet Jagdbombern auf. Ihre emblematische Figur ist „Der Stich ins Herz“.

14-Juillet: la Patrouille de France ouvre le défilé aérien… avec un petit souci de couleur pic.twitter.com/hqAZzqCkzM — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2018 г.

​Der Vorfall mit dem Jet war nicht der einzige bei den Feierlichkeiten am Samstag. Ganz in der Nähe des Zuschauerplatzes auf dem Place de la Concorde, wo der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Gäste saßen, kamen zwei Motorradfahrer zum Sturz. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Motorradfahrer standen auf und kehrten zum Paradezug zurück.

Nach Angaben des Fernsehsenders BFMTV haben an der Parade insgesamt 4290 Militärs, 220 Fahrzeuge und 250 Pferde teilgenommen. 64 Jets und 30 Hubschrauber sollen am Himmel über Paris geflogen sein.

Am 14. Juli wird in Frankreich der Sturm auf die Bastille gefeiert. Der Sturm dieses Gefängnisses im Jahr 1789 gilt als symbolischer Auftakt und die Geburtsstunde der Französischen Revolution.

Der russische Präsident, Wladimir Putin, hat seinem französischen Amtskollegen, Emmanuel Macron, zum Nationalfeiertag Frankreichs gratuliert.