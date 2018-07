Putin schenkt Macrons Frau Blumen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Frankreichs First Lady Brigitte Macron am Sonntag, vor seinem Treffen mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, einen Strauß aus Pfingstrosen und Rosen geschenkt.

Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind am Sonntag beim WM-Endspiel in Moskau dabei.

© Sputnik / Michail Klimentjew Putins Blumen für Merkel: „Bild“ sieht darin Beleidigung

Früher hatte Putin Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Treffen am 18. Mai einen Blumenstrauß überreicht. Die „Bild“-Zeitung hatte in dieser Geste eine Beleidigung gefunden: „Was höflich aussieht, ist in Wahrheit ein Affront“.

Laut der Zeitung war der Strauß nötig, um Merkel daran zu erinnern, dass sie eine Frau ist. Dies hält „Bild“ für beleidigend.

Allerdings hatten weder die Bundesregierung noch das Kanzleramt noch die Bundeskanzlerin selbst diese Geste in irgendeiner Weise als negativ bezeichnet.

