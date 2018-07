WM 2018: Zwei Fans während Siegesfeier in Frankreich gestorben

Zwei Menschen in Frankreich sind am Sonntag während der Feier des Sieges der Nationalmannschaft bei der WM 2018 ums Leben gekommen, berichtet die Zeitung „Le Monde“.

Ein Mann in Annecy (ostfranzösische Stadt – Anm. d. Red.) sei in den Kanal gesprungen und habe sich dabei tödlich verletzt. Ein anderer Mann sei infolge eines Autounfalls in Saint-Félix gestorben, bei dem sein Fahrzeug gegen einen Baum geprallt sei.

© Sputnik / Alexej Filippow WM-Finale: Frankreich besiegt Kroatien mit 4:2 und wird Weltmeister

Ferner berichtet die Zeitung, dass eine junge Frau zusammen mit Freunden auf einem Traktor über ein Feld gefahren und dabei vom Fahrzeug gefallen sei und schwere Verletzungen erlitten habe.

Auch drei Kinder sollen von einem Motorrad angefahren worden sein, so die Zeitung.

Im WM-Finale hatte Frankreich vor 78.011 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion Kroatien mit 4:2 besiegt und ist damit zum zweiten Mal Weltmeister geworden.