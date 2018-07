Sonnenschirm durchbohrt britische Urlauberin

An einem amerikanischen Strand von New-Jersey flog ein Strandschirm auf eine 67-jährige Touristin aus Großbritannien zu und durchbohrte ihren Knöchel, berichtet „NJ Advance Media“.

Den Urlaub hatte sich Margaret Reynolds definitiv anders vorgestellt: Eigentlich wollte sich die Rentnerin an einem Strand von New Jersey sonnen. Doch starke Wind wehte einen Sonnenschirm heran, der ihr mit großer Wucht den Knöchel durchbohrte. Laut Tommi Boyd, einem ortsansässigen Polizisten, gebrauchten die Retter einen Bolzenschneider, um die Verletzte zu befreien und in ein Krankenhaus zu bringen.

Die Krankenhaussprecherin des „Jersey Shore University Medical Centers“ Donna Sellmann teilt mit, dass die Reynolds in einem guten Zustand sei. „Es gab eine starke Windböe. Mehrere Schirme flogen durch die Gegend. Einer ging durch ihr Bein! Das hätte ich sein können“, schreibt der Urlauber Ricky Zepeda geschockt auf seinem Instagram-Account „insert4coins“.