Aktivisten wollen Leihräder „befreien“: Polizei stellt Anzeige gegen Unbekannt

In den Großstädten gehören sie schon zum allgemeinen Straßenbild: robuste Fahrräder in leuchtenden Farben, die einzeln oder auch in Gruppen auf den Gehwegen, Parks und öffentlichen Plätzen stehen. Die Anbieter nennen sich Mobike, Ofo oder auch Obike. Obike, dessen Fahrräder zu Hunderten in Städten wie München oder Berlin stehen, hat nun in Singapur Insolvenz angemeldet. Unklar ist aber, was mit den Fahrrädern passiert.

Anonyme Aktivisten wollen aus dieser Unklarheit eine Tugend machen und die Fahrräder „befreien“. Auf ihrer Homepage „LibreBike“ schreiben sie:

„Was, wenn du nicht für's Benutzen von Fahrrädern zahlen müsstest? Wenn Fahrräder einfach ein öffentliches Gut wären, dafür da, um von allen benutzt zu werden? In nur fünf einfachen Schritten wird jedes Obike zu einem LibreBike – einem Fahrrad für alle!“

Auch wenn es auf LibreBike heißt: „LibreBikes sind dafür da, mit allen geteilt zu werden – wir unterstützen keinen Diebstahl!“, will die Berliner Polizei Anzeige gegen Unbekannt stellen, wie Deutschlandfunk Nova berichtet. Gibt es doch eine ziemlich genaue Anleitung auf LibreBike, wie man die Obike-Verriegelung umgeht.

Ob Obike auch in Deutschland Insolvenz angemeldet hat, ist noch nicht bekannt. Und selbst wenn: Das Unternehmen Umzug24, welches bisher für die Wartung der Räder zuständig war, gibt auf seiner Homepage an, nun rechtmäßiger Besitzer zu sein. Anscheinend kann man die Fahrräder dort auch käuflich erwerben.