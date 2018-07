Das Black Tape Modeprojekt: So heiß kann Isolierband sein - FOTOs

Am Dienstag, den 17. Juli, ging die Miami Swim Week zu Ende. Zehn verschiedene Marken präsentierten ihre Kollektionen. Einem Designer wurde ganz besonders viel mediale Aufmerksamkeit gewidmet. Am letzten Tag vor dem Ende der Show wurde das Black Tape Project vorgestellt. Kleidung trugen die Models nicht – ihre Körper waren ausschließlich mit Isolierband in einer kunstvollen Art und Weise beklebt. Das Überraschende ist, dass der Designer Joel Alvarez aus Miami selbst keine direkte Beziehung zum Design hat. Die Idee kam ihm viele Jahre vorher, als er gerade erst begann, zu fotografieren. 2008 wagte er mit schwarzem Isolierband den ersten Versuch, im Laufe der Jahre entwickelte er weitere Ideen.

Публикация от Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 17 Май 2018 в 1:16 PDT

Публикация от Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 26 Апр 2018 в 9:02 PDT