Deutschland will von Tesla-Besitzern 4000 Euro Subventionen zurück

Keine Umweltprämie: Die Besitzer von Elektrocars Tesla Model S in Deutschland sollen bis zu 4000 Euro in den Bundeshaushalt zurückzahlen, hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) mitgeteilt.

Dieser Entschluss hänge damit zusammen, dass die Fahrzeuge nach Meinung des Bundesamtes viel zu teuer seien, um den Besitzern dazu auch noch eine Umweltprämie auszuzahlen. Somit sollte das staatliche Subventionierungsprogramm für Autos mit Elektroantrieb in diesem Fall nicht angewendet werden.

Am Mittwoch hatte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) berichtet, dass Versuche unternommen worden seien, Verhandlungen mit dem Tesla-Unternehmen durchzuführen, dies aber ohne Erfolg.

Die Vergünstigungen betrafen ursprünglich nur diejenigen Elektroautos, die nicht mehr als 60.000 Euro kosteten, was dem Preis des Tesla Model S in der Basisausstattung entspricht. Tesla ist es aber bis dato noch nicht gelungen, Autos in dieser Konfiguration auf den deutschen Markt zu liefern. Laut BAFA könnte der Umweltbonus für rund 800 Tesla Model S-Käufer zurückgefordert werden.