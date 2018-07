Russischer Komiker verklagt Ukraine vor Gericht

Zuvor war gegen ihn ein dreijähriges Einreiseverbot in die Ukraine verhängt worden. Die Sicherheitsbehörde SBU habe sich dabei geweigert, die Gründe zu nennen, so Poperetschny.

„Wie haben die Ukraine verklagt. Ich liege jetzt im Prozess mit einem ganzen Land wegen einer unsinnigen Sache“, sagt Poperetschny in einem Video, das auf seiner YouTube-Seite veröffentlicht ist.

Laut dem Unterhaltungskünstler leben in der Ukraine seine Angehörigen, die er nicht mehr sehen könne.

„Aufgrund gewisser Umstände (…) sind einige Mitglieder meiner Familie nicht sonderlich mobil. Das heißt, dass Sie, teure Regierung der Ukraine, mich faktisch für drei Jahre von meiner Familien trennen“, so Poperetschny.

Er war im März auf eine „Stand-up“-Gastspielreise durch russische Städte gegangen. Am 17. Juli sollte er in Odessa und später in Kiew und Charkiw auftreten.

​Er habe sich im Voraus mit SBU-Mitarbeitern verständigt, um alle eventuellen Probleme zu beseitigen, sagte der Komiker. Ihm sei versichert worden, dass es für ihn keine Einreiseeinschränkungen geben werde. Doch im letzten Augenblick sei die Einreisegenehmigung ohne Angabe von Gründen aufgehoben worden, so Poperetschny. Er habe nach eigenen Worten dadurch „sehr viel Geld“ verloren und wolle nun versuchen, diesen Verlust auf dem Gerichtswege auszugleichen, sagte der Showman.