Nach Troll-Flashmob: Googeln Sie „Idiot“ – erhalten Sie Trump-Bilder

Vor Trumps Besuch in Großbritannien starteten die Gegner des US-Präsidenten einen Flashmob: Sie veröffentlichten im Internet Beiträge, die Fotos von Trump mit der Überschrift „idiot“ beinhalteten und likten diese. Zur gleichen Zeit riefen einige Briten im Internet dazu auf, die Single von 2004 „American Idiot“ der Punk-Rock-Band Green Day in die britischen Charts zurückzubringen.

Die Google-Algorithmen werten populäre und aktuelle Bilder und die in der Beschreibung verwendeten Schlüsselwörter aus und bieten diese auf Anfrage des Benutzers an, schreibt „ Business Insider “.

Nachdem mehrere britische und US-amerikanische Medien über diesen Flashmob berichtet hatten, fing Google an, Fotos mit Trump anzubieten, wenn ein Nutzer nach dem Wort „Idiot“ sucht.

© Foto : Screenshot Google-Suche nach Wort „Idiot“: Trumps Fotos ganz oben

In der vorigen Woche weilte Trump in Großbritannien zu Besuch. Vor seiner Ankunft hatte in London eine Protestaktion gegen seinen Besuch stattgefunden.