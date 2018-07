„Er wusste nicht, wer Rommel ist“: Britische Uni entschuldigt sich für Nazi-Zitat

Das Karriereentwicklungszentrum der Universität Exeter hat demnach E-Mails mit dem Zitat von Rommel verschickt. „One cannot permit unique opportunities to slip by for the sake of trifles” (zu Deutsch: Man kann es nicht zulassen, einzigartige Möglichkeiten zu verpassen, um irgendwelcher Kleinigkeiten Willen), heißt es im Text der E-Mails.

Der für den Vorfall verantwortliche Mitarbeiter wusste laut einem Sprecher der Universität nicht, wer Rommel ist. „Es war ein Fehler, keine böse Absicht, allerdings bitten wir alle, die es beleidigt haben könnte, um Entschuldigung, und wir werden auch Änderungen an unserer Arbeit vornehmen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert“, sagte er.

