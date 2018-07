Syrien: Russische Raketenabwehr schießt Terroristen-Drohne bei Hmeimim ab

Laut dem Leiter des Russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Alexej Zygankow, haben russische Raketenabwehrsysteme in der Nähe der Luftwaffenbasis Hmeimim eine Drohne der Terroristen abgeschossen.

Laut Zygankow hat sich der Vorfall bereits in der Nacht zum Samstag ereignet. Die Drohne sei im Norden der Provinz Latakia gestartet worden — aus einem Gebiet, das immer noch von illegal bewaffneten Gruppierungen kontrolliert werde.

>>>Mehr zum Thema: Neuer Nachtangriff: Wie lange hält russische Syrien-Basis noch durch?<<<

Das Flugobjekt sei von russischen Luftverteidigungssystemen in sicherer Entfernung zur Basis abgeschossen worden. Opfer oder Schäden gebe es nicht.

„Die russische Luftwaffenbasis Hmeimim setzt ihre Arbeit regulär fort“, erklärte der Leiter des Versöhnungszentrums.

© Sputnik / Witalij Ankow Russische Luftwaffe greift Terroristen an türkischer Grenze an

Gleichzeitig betonte Zygankow, dass in der letzten Zeit ähnliche Drohnenstarts regelmäßig vorkommen würden.

Bereits am Freitag hatte der russische Generalmajor erklärt, dass Terroristen vor allem in der Provinz Idlib aber auch im Norden von Latakia immer öfter Kampfdrohnen einsetzen und syrische Regierungstruppen angreifen würden.

"Außerdem werden von dem von Terroristen besetzten Territorium Kampfdrohnen gestartet. Formationen der syrischen Regierungsarmee sind gezwungen, entsprechende Einwirkungsmaßnahmen zu treffen, um die Situation in der Region zu stabilisieren“, so Zygankow am Freitag.