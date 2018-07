Syrien: Unbekannte Drohnen bei Hmeimim abgeschossen

Die russische Armee hat am Wochenende nach eigenen Angaben vor ihrem Luftstützpunkt Hmeimim in Syrien zweimal unbekannte Drohnen ins Visier genommen und diese abgeschossen.

„Die russische Luftabwehr hat am Samstag, 21. Juli 2018 zur Nachtzeit ein unbekanntes Flugobjekt geringer Größe nahe der russischen Militäreinrichtungen vor dem Stützpunkt Hmeimim (…) geortet. Das Luftziel wurde durch die Abwehrgeschütze der russischen Luftwaffenbasis zerstört. Am Sonntagmorgen, 22. Juli 2018, hat die Luftverteidigung (…) eine unbekannte Drohne in der Nähe des Luftstützpunktes Hmeimim aus nordwestlicher Richtung abgeschossen“, heißt es in der Mitteilung.

Dadurch sei kein Personen- oder Sachschaden entstanden. Der Betrieb auf der Basis laufe planmäßig.

