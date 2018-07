US-Luftwaffe fängt Flugzeug nahe Trumps Golfclub ab

Dies teilte das Luftwaffenkommando des Landes mit.

Das zivile Flugzeug hatte demnach keine Genehmigung für den Luftraum im US-Bundstaat New Jersey und wurde von einer F-16 am Samstag (Ortszeit) eskortiert. Es soll keine weiteren Zwischenfälle gegeben haben. Der Pilot wurde von den Strafverfolgungsbehörden in Empfang genommen.

Trump war am Freitag in seinem Golfclub abgestiegen und wollte bis Sonntag dort bleiben. Laut Medien fing die Luftwaffe der USA seit dem 11. September 2001 insgesamt mehr als 1800 zivile Maschinen ab.

