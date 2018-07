Leichenschmaus: Netz will Flüssigkeit im 2000 Jahre alten Sarkophag kosten

Die Internetseite change.org hat Unterschriften für eine Petition gesammelt, die sich für eine offizielle Erlaubnis einer Probe der rötlichen Flüssigkeit aus dem kürzlich in Ägypten gefundenen schwarzen Sarg für alle Interessenten einsetzt.

Die Verfasserin der Petition ist die Britin Innes McKendrick. Sie schlug vor, aus der Flüssigkeit einen kohlesäurehaltigen Energy-Cocktail zu mixen und ihn verkosten zu lassen. Bisher war der Antrag über 8300 Mal signiert worden.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany Das Mysterium um den Riesensarkophag von Alexandria – Inhalt wirft neue Fragen auf

Der mehr als 2000 Jahre alte unberührte und von Plünderern verschont gebliebene gigantische Sarkophag aus schwarzem Granit war Anfang Juli bei Bauarbeiten unter einem Gebäude in der ägyptischen Stadt Alexandria entdeckt worden.

Später wurden in dem Sarg drei Mumien in schlechtem Zustand vorgefunden. Angenommen wird, dass dies Überreste von Soldaten sind.

Das Geheimnis des verschlossenen Totenschreins sorgte für zahlreiche Gerüchte in den ägyptischen und europäischen Medien. In Ägypten wurde vom „Fluch des Pharaos“ gesprochen. Verbreitet wurde auch, dass das Fundstück wahrscheinlich bisher nicht geöffnet und ausgeraubt worden war, da es etwas „Böses“ beinhalte. Einige nahmen an, dass es sich um den Sarkophag Alexanders des Großen handeln könne, dessen Grabstätte bis heute noch nicht ausfindig gemacht werden konnte.

