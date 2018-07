Drei Erdbeben an einem Tag erschüttern Iran - Über 120 Verletzte

Ein Erdbeben ereignete sich demnach in der Provinz Kermanshah im Westen des Landes, zwei weitere am selben Tag in der Provinz Hormozgan im Süden Irans. Das größere Erdbeben in Kermanshah sei im gesamten Land zu spüren gewesen.

Zuvor wurde lediglich von 26 Verletzten berichtet.

Laut dem Gouverneur der Provinz Kermanshah, Houshang Bazvand, bekommen die Verletzten jede notwendige Hilfe.

Allein in der Provinz Hormozgan seien 15 Rettungsdienstgruppen im Einsatz.

Tote gebe es nicht, dafür seien allerdings zahlreiche Wohnhäuser zerstört worden.

