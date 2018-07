Erschreckende Studie: Über 40 Millionen Menschen weltweit in Sklaverei

Die internationale Menschenrechtsorganisation Walk Free hat aktualisierte Angaben über die Zahl der Menschen, die in verschiedenen Formen der modernen Sklaverei leben, in ihrer Studie veröffentlicht.

Laut der Studie, in der die Daten aus 167 Ländern der Welt erfasst sind, waren im Jahr 2017 40,3 Millionen Menschen Opfer von heutigen Formen der Sklaverei.

© AP Photo / Darko Vojinovic Sklaverei mitten in Europa: Wer profitiert von kostenlosen Gastarbeitern?

Nach Einschätzungen der Organisation ist die Sklaverei am stärksten in Nordkorea verbreitet, wo 2,64 Millionen Menschen (die gesamte Bevölkerung des Landes beträgt 25 Millionen – Anm. d. Red.) vom Staat gezwungen sind, Sklavenarbeit zu leisten.

Die ersten zehn Plätze sollen neben Nordkorea auch Eritrea, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, Afghanistan, Mauretanien, der Südsudan, Pakistan, Kambodscha und der Iran belegen.

In diesem Ranking liegt Russland auf Platz 64, Deutschland nahm Platz 134 ein. Der Walk Free zufolge sind in Russland etwa 794.000 Menschen von moderner Sklaverei betroffen, während sich in Deutschland die Zahl der Opfer auf 167.000 beläuft.