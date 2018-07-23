Ex-Primaballerina von Bolschoi macht Beine breit – FOTOs

Die neuen Bilder versah Wolotschkowa mit den Hashtags „Liebe“, „Glück“ und „Freude“.
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Zuvor hatte Wolotschkowa einen Skandal im Netz ausgelöst – nämlich indem sie umstrittene Nackt-Bilder postete, die sie ganz ohne Kleidung an einem Strand liegend zeigten.
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Auf einigen dieser Fotos waren die intimen Körperteile damals mit Kieselsteinen bedeckt, die in Form eines Kreuzes angebracht waren.
Ирочка @arthair_irinakayli говорит, что так на этой яхте не путешествовал никто..🤣💃🏼 А я-только так. Зато так душевно, романтично и красиво! Такое небо красивое!🙏🏻 Растягивайте удовольствие! По жизни.😊Поддерживайте растяжку..😊 Как это делаю я. 👍🏼 А волосы лучшие наращивают в @arthair_irinakayli и они легкие и развиваются на ветру! 🙏🏻 А новая любовь окрыляет!🙏🏻❤️🔥 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best #шпагатволочковой
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