Russische Bahn hat das Nachsehen – Fußballfans ließen Ausstattung mitgehen

Während der WM 2018 in Russland verkehrten zwischen elf Städten kostenlose FIFA-Fan-Züge. Oft waren diese Züge schon Monate vorher ausgebucht. Rund 300.000 russische und ausländische Fußballfans brachten die Züge zu den Spielstätten. Dabei bedienten sie sich gerne an der Innenausstattung. Die charakteristischen Teegläser wurden scheinbar als Souvenirs betrachtet und die Laken als Banner umfunktioniert, die später in die Fernsehkameras während der Spiele gehalten wurden.

Ein Schaden von rund einer Million Rubel (13.500 Euro) sei entstanden. Pavel Bursev von der Bahngesellschaft: „Die Leute glauben, wenn ihnen die Reise geschenkt wird, dann gehört es ihnen. Wir sind von anderen Überlegungen ausgegangen.“