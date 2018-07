Längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts: Blutmond-Himmelsspektakel steht bevor

Am Freitag, dem 27. Juli, ist am Himmel die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts zu bewundern.

Dieses beeindruckende Naturschauspiel wird auch Blutmond genannt, da sich der Mond dabei rot verfärben wird.

Der Mond wird in den Erdschatten eintauchen und sich allmählich verdunkeln. Die Finsternis beginnt nach Angaben des Deutschen Luft- und Raumfahrtinstituts (DLR) ab 21.30 Uhr und dauert insgesamt 103 Minuten bis 23.13 Uhr. Dann ist der Mond vollständig verfinstert und erscheint in kupferroter Farbe am Himmel.

Das astronomische Phänomen lässt sich mit bloßem Auge sehen, ein Fernglas macht das Ganze aber noch beeindruckender.

