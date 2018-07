Nach vieldiskutiertem Sieg: Ukrainischer Boxer Ussyk will sich auf Krim erholen

Der ukrainische Profiboxer Oleksandr Ussyk will sich nach dem Sieg gegen den russischen IBF- und WBA-Super-Champion Murat Gassijew in seiner Heimatstadt Simferopol, der Hauptstadt der Republik Krim, erholen.

„Ich habe meine Kinder seit zwei Monaten nicht gesehen. Sie sind derzeit bei ihrer Oma in Simferopol zu Gast. Natürlich werde ich nach Kiew reisen, meine Sachen packen — und schnell wieder für meine Kinder da sein. Ich vermisse meine Kinder sehr. Natürlich will ich sie sehen, sie umarmen und Spaß mit ihnen haben”, sagte Ussyk in einem Interview für Sputnik.

Ussyk hat Gassiew im Finale der World Boxing Super Series (WBSS) um die Muhammad-Ali-Trophy einstimmig nach Punkten besiegt und ist damit der erste Profiboxer der Welt, der alle vier WM-Titel der großen Verbände im Cruisergewicht geholt hat.

