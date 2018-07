Zahlreiche Tote bei Terroranschlag im Süden Syriens

Ein Selbstmordattentäter habe sich am Mittwochmorgen in der Nähe von einem Markt in der Stadt as-Suweida in die Luft gesprengt.

Die syrische Armee habe dabei zwei Attacken von Selbstmordattentätern der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) vereitelt, wobei sie diese vor der Zündung eines Sprengsatzes eliminiert habe.

#عاجل ||#سانا..

مراسل سانا في #السويداء: معلومات أولية عن تفجير انتحاري إرهابي في مدينة السويداء.. والجهات المختصة تلاحق وتقتل انتحاريين إرهابيين اثنين آخرين. — سانا عاجل (@SanaAjel) 25 июля 2018 г.

​„30 Tote, (es gibt) auch Verletzte bei einem Selbstmordanschlag in der Provinz as-Suweida im Süden Syriens“, so eine Polizeiquelle gegenüber Sputnik.

Die Agentur Sana spricht bereits von 32 Toten. Laut den jüngsten Angaben wurden 38 Menschen getötet und mehr als 30 Personen verletzt.

​*Islamischer Staat (IS, auch Daesh) — eine in Russland verbotene Terrorvereinigung