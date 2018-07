Anschlag in Südsyrien: Zahl der Toten steigt auf 100 – 176 Menschen verletzt

Die Opferzahl beim Terroranschlag in der syrischen Stadt as-Suweida ist auf 100 gestiegen, mindestens 176 Menschen sind verletzt. Dies teilte eine Quelle in der lokalen Polizei mit.

„Die Zahl der Opfer bei der Explosion und dem Anschlag in as-Suweida und seiner Vorstadt ist auf 100 Menschen gestiegen, 176 weitere sind verletzt“, so die Quelle.

Das russische Außenministerium hat den Terroranschlag in as-Suweida verurteilt, wobei es auch den Familien der Opfer sein Beileid bezeigte:

„Wir verurteilen solche Untaten aufs Schärfste. Wir sprechen den Familien der Toten unser Beileid aus und wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung“, heißt es in der offiziellen Erklärung.

© REUTERS / Sana Zahlreiche Tote bei Terroranschlag im Süden Syriens

Vor dem Hintergrund der Erfolge der mit Unterstützung der russischen Luft- und Weltraumkräfte handelnden syrischen Regierungsarmee bei der Befreiung Syriens von der Terrormilizen „Islamischer Staat“ (auch IS/Daesh) * und „Dschabhat an-Nusra“, hätten die Terroristen begriffen, dass ihre Niederlage unvermeidbar sei, und deshalb würden sie zu Gewalt gegen Zivilisten greifen, so das russische Außenministerium.

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Mittwochmorgen in der Nähe von einem Markt in der Stadt as-Suweida in die Luft gesprengt.

Die syrische Armee habe dabei zwei Attacken von Selbstmordattentätern der Terrormiliz IS vereitelt, wobei sie diese vor der Zündung eines Sprengsatzes eliminiert habe, hieß es in einer früheren Meldung.