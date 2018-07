Die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, Ivanka Trump, will ihre Modemarke aufgeben und sich auf ihre politischen Arbeit als Präsidentenberaterin im Weißen Haus konzentrieren. Für die Arbeit im Weißen Haus wird sie kein Gehalt beziehen, berichtet The Hill.

„Nach 17 Monaten in Washington (als Präsidentenberaterin – Anm. d. Red.) weiß ich noch nicht, ob ich wieder in das Geschäft zurückkehre. Ich weiß, dass ich mich in der nahen Zukunft auf die Arbeit in Washington konzentrieren werde”, sagte Ivanka Trump.

Die Präsidententochter startete die Modemarke unter eigenem Namen im Jahr 2014. Die Marke war während des Wahlkampfes sehr populär, aber dann riefen Trumps Gegner die Käufer zum Boykott auf.