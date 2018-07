Auf Einladung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seiner Ehefrau Asma sind am Montag fünf Familien von russischen Militärs in Syrien angekommen. Unter ihnen waren die Frau und drei Kinder des Helden Russlands Marat Achmetschin, der während einer Schlacht gegen die Kämpfer der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) bei der Rettung seiner Kameraden gefallen ist.

Am Mittwoch traf sich die Ehefrau des syrischen Staatschefs, Asma, mit den Familien der russischen und syrischen Militärs. Syriens First Lady und die Familienmitglieder haben Blumen am Denkmal des unbekannten Soldaten in Damaskus niedergelegt. Danach lud Asma sie zu einer Unterhaltung ein, bei der sie Ralina Achmetschina ein graues schottisches Faltohrkätzchen schenkte.

„Ich weiß, dass du dir ein schwarzes (Kätzchen) gewünscht hast, aber ich habe es nicht gefunden“, sagte Asma Assad.

Das Mädchen sagte der syrischen First Lady, dass das Kätzchen den Namen Ugoljok (Zeichenkohle) bekommen werde.

„Das ist zur Erinnerung aus Syrien“, sagte Asma.

*Islamischer Staat (IS, auch Daesh) — eine in Russland verbotene Terrorvereinigung